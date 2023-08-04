ЧП и криминал
04.08.2023, 19:15

ВИДЕО | В Таллинне цепная авария привела к образованию гигантской пробки

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Сегодня в 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Ярвевана теэ произошла цепная автомобильная авария, в которой столкнулись пять легковых машин.

Из людей никто в ДТП не пострадал, но в результате аварии образовалась огромная пробка.

Водители попавших в аварию автомобилей пришли к соглашению по поводу виновника, теперь связанные с ущербом вопросы будут решать страховщики.

Водители были трезвыми и имели права соответствующей категории.

„Из-за аварии с участием нескольких автомобилей движение в районе было сильно нарушено, движение в одном направлении было закрыто“, - сообщили порталу Delfi из полиции.



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