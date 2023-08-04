04.08.2023, 19:15
ВИДЕО | В Таллинне цепная авария привела к образованию гигантской пробки(5)
Сегодня в 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Ярвевана теэ произошла цепная автомобильная авария, в которой столкнулись пять легковых машин.
Из людей никто в ДТП не пострадал, но в результате аварии образовалась огромная пробка.
Водители попавших в аварию автомобилей пришли к соглашению по поводу виновника, теперь связанные с ущербом вопросы будут решать страховщики.
Водители были трезвыми и имели права соответствующей категории.
„Из-за аварии с участием нескольких автомобилей движение в районе было сильно нарушено, движение в одном направлении было закрыто“, - сообщили порталу Delfi из полиции.