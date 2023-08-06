Новости Эстонии
06.08.2023, 20:24

Кто кого? За пять недель до решающего конгресса Центристской партии поддержка Кийка и Кылварта выровнялась

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Центристская партия
Центристская партия
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Всего через пять недель состоится внеочередной конгресс Центристской партии, регионы примут решение о том, кого поддержать в роли лидера. Но у кого же сейчас больше сторонников, у Танеля Кийка или у Михаила Кылварта?

26 округов Центристской партии до 27 августа должны решить, кого поддержать на внеочередном съезде 10 сентября. На сегодняшний день (6 августа) свое решение приняли 11 округов и Молодежный совет Центристской партии, пишет Delfi.

Шесть из 11 округов вынесли решение в пользу Танеля Кийка. Сторонники в основном отмечают большой опыт Кийка в различных областях политики: он был министром, заместителем мэра, руководил аппаратом премьер-министра. Кийк в настоящее время является председателем фракции Центристской партии в Рийгикогу.

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