06.08.2023, 20:24
Кто кого? За пять недель до решающего конгресса Центристской партии поддержка Кийка и Кылварта выровнялась(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Всего через пять недель состоится внеочередной конгресс Центристской партии, регионы примут решение о том, кого поддержать в роли лидера. Но у кого же сейчас больше сторонников, у Танеля Кийка или у Михаила Кылварта?
26 округов Центристской партии до 27 августа должны решить, кого поддержать на внеочередном съезде 10 сентября. На сегодняшний день (6 августа) свое решение приняли 11 округов и Молодежный совет Центристской партии, пишет Delfi.