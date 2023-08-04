ФОТО | Вопрос этики: странная парочка по-своему „любит“ Константина Пятса(2)
Издание Kroonika опубликовало фотографию, на которой видно, как сегодня ночью два человека каким-то образом взобрались на памятник Константина Пятса, стоящий в центре Таллинна, и уселись на его вершине.
„Как правонарушение это трудно квалифицировать, - сказал изданию юрист, пожелавший остаться анонимным. - Вопрос скорее в этике“.
Памятник первому главе правительства Эстонской Республики, президенту Константину Пятсу открыли в октябре прошлого года у театра „Эстония“.
В ходе торжественной церемонии открытия памятника, созданного скульптором Верго Верником и архитектором Тойво Таммиком, выступили президент Алар Карис, мэр Таллинна Михаил Кылварт, председатель жюри конкурса проектов скульптуры Рейн Вейдеманн.
Останки президента Константина Пятса были перезахоронены на кладбище Метсакальмисту 21 октября 1990 года по инициативе Эстонского общества охраны памятников старины.