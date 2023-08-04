Более раннее отсоединение от российской электросети может повлечь дополнительные расходы для потребителя

Страны Балтии, Польша и Европейская комиссия договорились об отделении стран Балтии от энергосистемы России и Беларуси, чтобы снизить риски безопасности, вытекающие из зависимости от энергосистемы страны-агрессора.

Синхронизация с континентальной европейской энергосистемой обойдется странам Балтии и Польше примерно в 1,6 млрд евро, из которых эстонская часть составляет около 350 млн евро (вместе со строительством третьего электросоединения Эстония — Латвия, что являлось предпосылкой для реконструкции двух соединений советских времен).

Так как недавно страны Балтии договорились отсоединиться от российской сети в начале 2025 года, то есть почти на год раньше, чем планировалось изначально, то компании Elering придется договариваться с подрядчиками и укорить необходимые инфраструктурные работы, чтобы завершить реконструкцию электросоединения Эстония — Латвия не в конце 2025 года, а в конце 2024 года.

Дополнительные расходы в 10 млн

Ускорение работ повысит стоимость реконструкции последнего соединения Эстония — Латвия на 10 млн евро, куда входят расходы на привлечение дополнительных подрядчиков. Строитель должен привлечь дополнительные ресурсы (рабочая сила, спецтехника), чего по первоначальному графику строительства не предполагалось.

„ Elering действует в интересах потребителей Эстонии, избегая ненужных расходов, которые добавляются в счета за электричество потребителей“, - прокомментировала ситуацию аналитик эстонского системного оператора Elering Кятлин Клеммер.

Сокращение сроков синхронизации с континентальной европейской энергосистемой создает новую ситуацию.

„Это означает уже неизбежные дополнительные расходы для потребителей, которые дойдут и до счета потребителя. Мы хотим в сотрудничестве трех стран ходатайствовать об исключении из правил ЕС, что помогло бы уменьшить дополнительные расходы“, - сказала Клеммер.

Инвестиционные работы разделены на три этапа и согласно установленному Еврокомиссией приоритету проекты финансируются в размере 75% из средств Фонда объединения Европы (Connecting Europe Facility -CEF). Оставшиеся 25% необходимых средств в Эстонии обеспечиваются из Фонда платы за перегрузку (Ülekoormustasu Fond — ÜKT), то есть потребители Эстонии ничего за необходимую для синхронизации инфраструктуру платить не должны. В Эстонии в рамках синхронизации финансируются около 30 инвестиционных объекта.