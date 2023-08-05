Новости Эстонии
05.08.2023, 11:10

Приватизировать госпредприятия, покончить с популизмом! „Правые“ предлагают свои решения

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Лидер партии „Правые“ Лавли Перлинг дает старт избирательной кампании.
Лидер партии „Правые“ Лавли Перлинг дает старт избирательной кампании.
ФОТО: henri-kristian kirsip | Delfi Meedia

Представители внепарламентской партии „Правые“ на встрече с министром финансов Мартом Вырклаэвом подробно рассказали о своей программе по сокращению бюджетных расходов, подготовленной еще год назад.

В ходе встречи с главой Минфина Мартом Вырклаэвом „Правые“ рассказали, как, на их взгляд, должны обстоять дела, и в дополнение к составленной год назад программе по сокращению госбюджета озвучили еще четыре предложения.

„Мы пришли к выводу, что нет необходимости предлагать что-то новое. Программу сокращения бюджетных расходов мы представили еще прошлой осенью, когда составлялся госбюджет на нынешний год. Наши предложения тогда не были приняты во внимание, правительство Партии реформ наоборот увеличило расходы“, - сказал член партии „Правые“ Карел Кунингас, по словам которого тогдашние правящие партии основное внимание накануне выборов уделяли совсем другим темам, рассказывая о том, как они собираются повысить пособия и пенсии.

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