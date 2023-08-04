К северу от Эстонии обнаружен комар-переносчик тропического вируса

За последний месяц в Европе случилось много негативных погодных явлений: наводнения, лесные пожары и палящая жара. Это проявления антропогенного климатического кризиса, и угрозы не ограничиваются только этим. Ученые недавно установили, что потепление климата позволило тропическим комарам, переносчикам вируса лихорадки Западного Нила, перебраться к нашим северным соседям в Финляндию.

Исследователи из Хельсинкского университета обнаружили в прибрежной части Пори комара вида Culex Modetus, который ранее в стране не регистрировался. Новый вид был обнаружен Лорной Калверуэлл из отдела вирусологии Хельсинкского университета летом 2022 года среди образцов комаров, собранных в прибрежных районах Финляндии. „Был найден только один экземпляр этого вида, но я думаю, маловероятно, что это единственный экземпляр такого рода в Финляндии“, — сказала Калверуэлл.

Предыдущие находки, ближайшие к Финляндии, были сделаны южнее - в Ленинградской области России и в Сконе в Швеции. Этот вид также был обнаружен в Соединенном Королевстве, где пристально следят за возможностью вспышки лихорадки Западного Нила уже с 2012 года, когда большие популяции этого вида были обнаружены на болотах юго-востока Англии, пишет The Guardian.

Заражение маловероятно

Известно, что комары, обитающие в южной Европе, распространяют вирус лихорадки Западного Нила между птицами и людьми или между птицами и лошадьми. В большинстве случаев вирус вызывает у людей легкую инфекцию с такими симптомами, как лихорадка, головная боль и мышечные боли. В некоторых случаях вирус может вызывать неврологическое заболевание. В настоящее время вирус лихорадки Западного Нила в Финляндии еще не обнаружен.