К северу от Эстонии обнаружен комар-переносчик тропического вируса
Несмотря на обнаружение комаров у северных соседей, в настоящее время финнам беспокоиться не стоит.
За последний месяц в Европе случилось много негативных погодных явлений: наводнения, лесные пожары и палящая жара. Это проявления антропогенного климатического кризиса, и угрозы не ограничиваются только этим. Ученые недавно установили, что потепление климата позволило тропическим комарам, переносчикам вируса лихорадки Западного Нила, перебраться к нашим северным соседям в Финляндию.
Исследователи из Хельсинкского университета обнаружили в прибрежной части Пори комара вида Culex Modetus, который ранее в стране не регистрировался. Новый вид был обнаружен Лорной Калверуэлл из отдела вирусологии Хельсинкского университета летом 2022 года среди образцов комаров, собранных в прибрежных районах Финляндии. „Был найден только один экземпляр этого вида, но я думаю, маловероятно, что это единственный экземпляр такого рода в Финляндии“, — сказала Калверуэлл.
Предыдущие находки, ближайшие к Финляндии, были сделаны южнее - в Ленинградской области России и в Сконе в Швеции. Этот вид также был обнаружен в Соединенном Королевстве, где пристально следят за возможностью вспышки лихорадки Западного Нила уже с 2012 года, когда большие популяции этого вида были обнаружены на болотах юго-востока Англии, пишет The Guardian.
Заражение маловероятно
Известно, что комары, обитающие в южной Европе, распространяют вирус лихорадки Западного Нила между птицами и людьми или между птицами и лошадьми. В большинстве случаев вирус вызывает у людей легкую инфекцию с такими симптомами, как лихорадка, головная боль и мышечные боли. В некоторых случаях вирус может вызывать неврологическое заболевание. В настоящее время вирус лихорадки Западного Нила в Финляндии еще не обнаружен.
„Финнам сейчас не стоит беспокоиться об обнаружении этого вида. До сих пор в Финляндии не было выявлено никаких приобретенных инфекций у людей или лошадей, но это открытие напоминает нам о том, что мы должны знать, какие виды комаров здесь обитают. Зная о возможных переносимых комарами заболеваниях, с которыми эти виды связаны в других частях мира, мы можем лучше изучить вероятность возникновения этих инфекций в будущем“, — сказала Калверуэлл.
Чтобы заразить человека, комар должен сначала укусить птицу, несущую вирус, подождать несколько дней, пока вирус не попадет в слюну, а затем укусить человека. Иногда вирус передается через яйца самок комаров.
„В настоящее время крайне маловероятно, что вирус будет передан человеку или лошади, потому что для возникновения цикла болезни требуется несколько факторов. Во-первых, вирус лихорадки Западного Нила для этого должен присутствовать у местных или перелетных птиц в Финляндии. До сих пор ни о каком вирусе не сообщалось, несмотря на то, что в некоторых частях Финляндии проводился небольшой скрининг птиц. Во-вторых, пока известен только один экземпляр Culex Modetus из одного места в Финляндии. Для того, чтобы произошло заражение, требуется большое количество комаров, чтобы некоторые из них могли столкнуться с зараженной птицей, а затем через несколько дней выжить и укусить человека или лошадь“, — сказала Калверуэлл.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.