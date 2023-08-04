ЧП и криминал
04.08.2023, 14:39

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве молодого человека

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Мухаммадали
Мухаммадали
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 23-летнего Мухаммадали.

Близкие молодого человека сообщили вчера утром в полицию, что не могут выйти с Мухаммадали на контакт, последний раз они его видели 27 июля. Близкие обеспокоены — они не знают, где находится молодой человек. По месту жительства в Нарве его нет.

Приметы: рост 183 см, волосы черные, кожа темноватая, глаза темные, носит очки.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.

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