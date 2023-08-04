Раки стали редкостью в эстонских водоемах: можно ли их ловить и как это правильно делать?

„Если раньше в здешних водах было так много раков, что их даже возили поездом в Берлин, то сегодня популяция раков и, особенно, речных раков, сильно сократилась“, — говорит организатор фестиваля и любитель ловли раков Каур Салус.

Вот почему Салус поставил перед собой задачу повысить осведомленность эстоноземельцев о раке. Особенно с точки зрения того, как ловить раков так, чтобы они как можно дольше сохранялись в нашей природе, а также научить максимально использовать сырье при употреблении раков.

„Рака не должно быть много. Это деликатес. Самое важное в ловле раков — это сам процесс — качественное времяпрепровождение с друзьями за чем-то особенным и запоминающимся“, — говорит Салус.

На фестивале выступят исследователи раков Марго Хурт и Мати Кивистик, которые подробно расскажут о популяции раков, ее характеристиках, этике и практике ловли раков. Департамент окружающей среды представит обитающие в Эстонии чужеродные виды раков. Можно будет увидеть их вживую на месте.

Также будет организована пробная ловля раков, где на практике покажут, как происходит этот процесс. Фестивальную жизнь украсит местная ярмарка еды, товаров и ремесел, где будет много интересного, от еды, приготовленной из местных, экологически чистых ингредиентов, до инструментов для ловли раков и произведений искусства. Дети смогут узнать о различных видах эстонских рыб и раков с помощью интерактивной игры от музея озера Выртсъярв.

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