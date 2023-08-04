Кристина Каллас: Проект создание интернет-платформы молодежного участия стоимостью 275 000 евро будет остановлен

По словам министра образования и науки Кристины Каллас (Eesti 200), все государственные расходы и цели проекта необходимо пересмотреть критическим взглядом.

„Безусловно, молодежь нужно включать в социальные дискуссии, но это делает не веб-сайт, а предоставление молодым людям прав. Я посоветовал Harno приостановить объявленную закупку онлайн-платформы, чтобы пересмотреть мероприятия, запланированные в рамках проекта, и проконсультироваться с еще одним кругом экспертов, которые помогут найти лучшие способы вовлечения молодежи“, — сказала министр. Проект „Умные решения в работе с молодежью“, реализуемый Harno, финансируется за счет грантов Европейского экономического пространства и норвежского фонда. Общая сумма проекта составляет 871 435 евро. Создание онлайн-платформы — одно из направлений деятельности проекта.

Как известно, изначально планировалось создать интерактивную платформу участия молодежи, затем Harno отменил объявленные госзакупки, чтобы уделить время тщательному рассмотрению вопроса, а также снизить риски, связанные с неправомочностью проекта. Департамент оценил ожидаемую стоимость закупки до 275 000 евро.

Цена сайта вызвала у общественности много вопросов: разумно ли тратить несколько сотен тысяч евро на сайт в условиях, требующих экономии? Особенно на фоне сомнений, способна ли в принципе нынешняя концепция веб-сайта привлечь целевую группу (от 7 до 26 лет) к обсуждению и предложению своих видений для организации работы местных и государственных органов власти.

Настоятельная просьба обратить внимание на целесообразность создания платформы поступила со стороны коалиции: министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) публично выразил скептицизм по поводу этого проекта.

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