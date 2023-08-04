Пиво теряет популярность в Эстонии. Что же пришло ему на смену?

Как свидетельствуют данные Эстонского института конъюнктуры, пиво действительно являлось самым популярным алкогольным напитком в Эстонии более 10 лет назад, но со временем оно утратило свою популярность. При этом свои позиции укрепили крепкие алкогольные напитки и вино. В целом же население Эстонии за последние 10 лет сократило объемы потребления алкоголя - хотя и незначительно.

Что касается производства пива, то по данным Департамента статистики, объем его производства не увеличилось и не уменьшилось за последние 5 лет. Он колеблется в районе 14 000 тыс. декалитров. Чего не сказать о ликерах и других крепких алкогольных напитках: за последние три года - с 2020 по 2022 - объем производства вырос с 819,211.3 литров до 1,101,517.8 литров.

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