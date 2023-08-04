ВИДЕО | Атака морских дронов на Новороссийск

Десантный корабль „Оленегорский горняк“ получил повреждения во время ночной атаки морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске, сообщают российские военные паблики.

Ряд провоенных блогеров опубликовали фото и видео, на которых запечатлен идущий на буксире и накренившийся на бок военный корабль.

Источник издания „Украинская правда“ заявил, что это была совместная спецоперация Службы безопасности с Военно-морскими силами Украины. Об этом же сообщают другие украинские телеграм-каналы.

В Сочи усилят меры безопасности морского порта, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

Смотрите видео!