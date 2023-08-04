ГАЛЕРЕЯ | В ходе раскопок на территории Реальной школы обнаружили настоящие раритеты

Раскопки проводит OÜ Arheox совместно с MTÜ Arheoloogia and Ehitusajaloo Grupp AEG.

Уже первый полный день раскопок принес извлеченный из-под земли фрагмент раеренского каменного керамического кувшина, датируемый 1600 г.

Еще через день, в прошлую пятницу, была обнаружена вот такая форма для отлива металла.

Также нашелся вот такой печной изразец 16 века:

В среду на этой неделе была обнаружена вот такая костяная ручка ножа или вилки из Нидерландов, сделанная в 17 веке:

А вот археолог Кейти Рандоя держит в руках настоящую редкость — найденный на днях совершенно неповрежденный „ведьминский котел“ - грапен, или трехногий керамический горшок:

В пятницу утром откопали фрагмент печи 16 века:

Район Реальной школы был в Средние века пригородом, и археологические находки родом из того времени. Раскопки продолжаются: