ВИДЕО| Вырклаэв о финансовых проблемах канцелярии президента: ничего особенного, что потребовало бы больших затрат, у них не случилось

На этой неделе стало известно, что визит Алара Кариса в Австралию, запланированный еще год назад, будет отменен. На данный момент денег на эту поездку просто нет, и минфин, точнее министр Вырклаэв, дал четкий сигнал канцелярии, что новых финансовых вливаний не будет.

Вырклаэв сказал, что из государственного резерва были запрошены дополнительные деньги на управленческие расходы, которые, однако, предназначены только для покрытия непредвиденных, не предусмотренных бюджетом, расходов. „Ничего экстраординарного не случилось. Как минимум в 2023 году, что потребовало бы больших дополнительных затрат“, - отметил он. Вырклаэв не захотел комментировать утверждение, что, возможно, канцелярия изжила свои финансовые возможности. Он неоднократно подчеркивал, что канцелярия самостоятельно планирует собственный бюджет. „Никто другой не имеет права приходить и указывать им, что делать“.