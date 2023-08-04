Wise опубликовала зарплаты айтишников: в Эстонии в месяц можно зарабатывать более 8 000 евро

В финтех-компании Wise, имеющей эстонские корни, работает более 5 000 сотрудников в 17 странах. Самые большие команды разработчиков базируются в Великобритании, Эстонии, США, Венгрии и Сингапуре.

На своем сайте компания Wise обнародовала как уровень квалификации разработчиков, работающих в компании, так и ожидания от людей, нанимаемых на соответствующие должности, а также диапазоны зарплат для этих должностей.

Диапазон зарплат разработчиков Wise

Компания Wise предлагает своим разработчикам в основном две карьерные лестницы: исполнителя (Individual Contributor) и тимлида (Engineering Lead).

Направление работы в индивидуальном порядке предназначено для разработчиков программного обеспечения, которые сосредоточены на своей личной роли в создании продукта компании, а не на управлении командой или людьми. Различные уровни этой карьерной лестницы: „младший программист-разработчик“ (junior software engineer), „программист-разработчик“ (software engineer), „старший программист-разработчик“ (senior software engineer), „ведущий программист-разработчик“ (staff software engineer) и „главный программист-разработчик“ (principal software engineer).

Тимлиды - руководители групп - это люди, в обязанности которых входит руководство разработчиками и оказание влияния на уровень команды. Существуют различные уровни этой должности: „руководитель разработки“ (engineering lead), „старший руководитель разработки“ (senior engineering lead) и „директор по разработке“ (director of engineering).

Каждая должность также имеет фиксированный диапазон заработной платы, который компания Wise прямо указывает на своем сайте. В Эстонии годовая зарплата младшего разработчика („джуна“) начинается от 35 000 евро брутто (чистая месячная зарплата 2 250 евро), а директор по разработке может зарабатывать до 125 000 евро брутто (чистая месячная зарплата 8 034 евро).

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