ФОТО | Концерн BLRT Grupp впервые построит электроход
Проектирование и строительство судна для сбора отходов с других заходящих в Клайпедский порт судов станет первым крупным совместным проектом между Baltic Workboats и входящей в состав промышленного концерна BLRT Grupp судостроительной верфи Western Baltija Shipbuilding. Общая стоимость контракта составит около 11 миллионов евро.
Судно длиной около 42 метров и шириной 10 метров сможет перевозить до 400 м3 жидких отходов и будет оснащено полностью электрической силовой установкой с аккумуляторами мощностью 2000 кВтч, благодаря чему оно сможет идти со скоростью 8 узлов в течение 8 часов без подзарядки. Также на нем будет установлены средства автоматизации, что позволит эффективно управлять им экипажем из трех человек, а также обеспечит оптимизацию энергопотребления и эксплуатационных характеристик.
После того, как рабочий проект сделает входящая в BLRT Grupp инжиниринговая компания Western Baltic Engineering, cудостроительная верфь Western Baltija Shipbuilding (Клайпеда) построит корпус и установит на судне большинство вспомогательных систем, а Baltic Workboats сделает проект и займется оснащением судна электрическими, навигационными и автоматическими системами, а также завершит оборудование внутренних жилых помещений.
„Мы очень рады подписанию очередного контракта на строительство полностью электрического судна. В прошлом мы строили гибридные и электрические паромы и патрульные суда, и мы рады построить первый танкер с полностью электрической силовой установкой, и особенно гордимся тем, что он будет ходить в одной из стран Балтии. Мы ожидаем сотрудничества с Клайпедским портом вновь, ранее мы уже строили для него рабочие и лоцманские катера. Мы также с нетерпением ждем совместной работы с входящей в BLRT Grupp верфью Western Baltija Shipbuilding c целью объединения опыта наших компаний для гарантии высочайшего качества и функциональности для заказчика“, - прокомментировал Римо Тимм, руководитель отдела продаж Baltic Workboats.
„Мы рады, что в рамках консорциума с Baltic Workboats наша верфь участвует в строительстве, покраске и оснащении необходимыми системами судна-сборщика отходов, которое будет способствовать снижению влияния на окружающую среду в акватории порта, где работают дочерние компании концерна BLRT Grupp. Ранее мы строили суда с разными типами двигателей, но этот танкер также станет для нас первым построенным судном с полностью электрическим двигателем“, - пояснил директор по маркетингу и продажам Western Baltija Shipbuilding Илья Андрусенко.
Судно будет способно собирать сточные воды и дождевую воду, а также очищать их. Собранные с прибывающих в Клайпедский порт судов отходы будут передаваться на очистные сооружения на берегу. Планируется, что оно будет работать 24 часа в 7 дней.
Проектирование танкера уже ведется, а начало строительства запланировано на осень текущего года. Полная продолжительность проекта составит 24 месяца, а передача его клиенту намечена на лето 2025 года.
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