ФОТО | Концерн BLRT Grupp впервые построит электроход

Судно длиной около 42 метров и шириной 10 метров сможет перевозить до 400 м3 жидких отходов и будет оснащено полностью электрической силовой установкой с аккумуляторами мощностью 2000 кВтч, благодаря чему оно сможет идти со скоростью 8 узлов в течение 8 часов без подзарядки. Также на нем будет установлены средства автоматизации, что позволит эффективно управлять им экипажем из трех человек, а также обеспечит оптимизацию энергопотребления и эксплуатационных характеристик.

После того, как рабочий проект сделает входящая в BLRT Grupp инжиниринговая компания Western Baltic Engineering, cудостроительная верфь Western Baltija Shipbuilding (Клайпеда) построит корпус и установит на судне большинство вспомогательных систем, а Baltic Workboats сделает проект и займется оснащением судна электрическими, навигационными и автоматическими системами, а также завершит оборудование внутренних жилых помещений.

„Мы очень рады подписанию очередного контракта на строительство полностью электрического судна. В прошлом мы строили гибридные и электрические паромы и патрульные суда, и мы рады построить первый танкер с полностью электрической силовой установкой, и особенно гордимся тем, что он будет ходить в одной из стран Балтии. Мы ожидаем сотрудничества с Клайпедским портом вновь, ранее мы уже строили для него рабочие и лоцманские катера. Мы также с нетерпением ждем совместной работы с входящей в BLRT Grupp верфью Western Baltija Shipbuilding c целью объединения опыта наших компаний для гарантии высочайшего качества и функциональности для заказчика“, - прокомментировал Римо Тимм, руководитель отдела продаж Baltic Workboats.