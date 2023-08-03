Министр обороны и командующий Силами обороны встретились с эстонскими военными и руководством Ирака

Во время встречи с командующим OIR генерал-майором Макфарлейном основное внимание было уделено сотрудничеству между Эстонией и Соединенными Штатами в Ираке, общим целям союзников в борьбе с терроризмом и сдерживании ИГИЛ, а также более подробно вкладу Соединенных Штатов в безопасность Эстонии. С командующим учебной миссией НАТО NMI генерал-лейтенантом Агуэро Мартинесом обсуждалось развитие сектора безопасности Ирака.

По словам министра обороны Ханно Певкура, основной темой встреч с государственными руководителями Ирака было будущее Ирака и возможный вклад союзников в ближайшие годы.

„Как президент, премьер-министр, так и министр обороны убеждены, что Ирак в настоящее время безопаснее, чем когда-либо прежде, но, несмотря на это, желанием государства Ирак является чтобы союзники продолжали вносить свой вклад для борьбы как с международным терроризмом, так и поддержки безопасности всего региона. Интерес Эстонии, безусловно, состоит в том, чтобы способствовать безопасности как Ирака, так и всего региона, потому что терроризм, к сожалению, не признает государственных границ, и чем ближе к первоисточнику будет решена проблема, тем меньше вероятность того, что террористические атаки дойдут до нашего региона“. — сказал министр обороны.