„А так у нас мало изменений в организации движения?“ Что думают жители Таллинна о новых маршрутах и перекрытых дорогах?

Среди комментаторов в социальных сетях нашлись как и нейтрально настроенные, так и те, кто уже устал от постоянно меняющихся графиков автобусов и раскопанных дорог.

„Сидите дома!“ - написал один из разгневанных комментаторов в группе Таллинцы.

„Бегите в лесу!“ - поддержал всеобщее негодование в комментариях другой.

„А они не хотят компенсацию выплатить всем за трёхдневные неудобства?“ - спросила пользовательница социальной сети Facebook.

„Капец этот небольшой аппендикс вдоль рокка аль маре можно ведь было не впихивать, а организовать где-то на въезде города...“

„В Польше марафоны проводят ночью. Почему у нас нельзя???????“ - негодовал читатель RusDelfi.

„Я то думала... пол Таллинна перекроют. А туууут, фигня,“ - не давая новым дорожным изменениям расстроить себя поделилась пользовательница Facebook.

„А так у нас мало изменений в организации движения?“ - написал один из комментаторов.

„Итак бардак с этими объединёнными маршрутами, ещё и это!!!“ - недоумевал еще один житель Таллинна.

Заглядывая в комментарии об изменившихся автобусных маршрутах, можно также столкнуться с кучей анонимных и недовольных пользователей общественного транспорта.

„35- й остановки в центре города- просто звиздец. Маршрут прокладывали фломастером по карте с закрытыми глазами, остановки вообще не пойми где,“ - пишет анонимный читатель RusDelfi.

„Самая большая ошибка - не надо было совмещать раскопки по всему центру с изменениями автобусных маршрутов. Народ и так с ума сходит от всего этого строительства,“- поддержал его другой.

Но среди всех этих недовольствующих комментариев, находятся также и понимающие и позитивно мыслящие пользователи интернета.

„Очень даже правильно сделали... Достали эти пересадки в центре - давно пора было так сделать...единственное, конечно, кто лишился автобуса в некоторых местах - надо доработать...скорректировать!“ - написал читатель RusDelfi.