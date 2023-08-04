„А так у нас мало изменений в организации движения?“ Что думают жители Таллинна о новых маршрутах и перекрытых дорогах?(9)
Уже в субботу в столице состоятся международные соревнования по триатлону IRONMAN Tallinn 2023. В связи с которыми будет реорганизовано и временно ограничено дорожное движение как в Таллинне, так и в Харьюмаа. Незадолго до этого были также внесены изменения в несколько автобусных маршрутов. В общем и целом, движение в столице в этом году крайне затрудненное. Что же думают жители Таллинна насчет очередных ограничений и изменений в дорожном движении?
Среди комментаторов в социальных сетях нашлись как и нейтрально настроенные, так и те, кто уже устал от постоянно меняющихся графиков автобусов и раскопанных дорог.
„Сидите дома!“ - написал один из разгневанных комментаторов в группе Таллинцы.
„Бегите в лесу!“ - поддержал всеобщее негодование в комментариях другой.
„А они не хотят компенсацию выплатить всем за трёхдневные неудобства?“ - спросила пользовательница социальной сети Facebook.
„Капец этот небольшой аппендикс вдоль рокка аль маре можно ведь было не впихивать, а организовать где-то на въезде города...“
„В Польше марафоны проводят ночью. Почему у нас нельзя???????“ - негодовал читатель RusDelfi.
„Я то думала... пол Таллинна перекроют. А туууут, фигня,“ - не давая новым дорожным изменениям расстроить себя поделилась пользовательница Facebook.
„А так у нас мало изменений в организации движения?“ - написал один из комментаторов.
„Итак бардак с этими объединёнными маршрутами, ещё и это!!!“ - недоумевал еще один житель Таллинна.
Заглядывая в комментарии об изменившихся автобусных маршрутах, можно также столкнуться с кучей анонимных и недовольных пользователей общественного транспорта.
„35- й остановки в центре города- просто звиздец. Маршрут прокладывали фломастером по карте с закрытыми глазами, остановки вообще не пойми где,“ - пишет анонимный читатель RusDelfi.
„Самая большая ошибка - не надо было совмещать раскопки по всему центру с изменениями автобусных маршрутов. Народ и так с ума сходит от всего этого строительства,“- поддержал его другой.
Но среди всех этих недовольствующих комментариев, находятся также и понимающие и позитивно мыслящие пользователи интернета.
„Очень даже правильно сделали... Достали эти пересадки в центре - давно пора было так сделать...единственное, конечно, кто лишился автобуса в некоторых местах - надо доработать...скорректировать!“ - написал читатель RusDelfi.
„Кому не нравится...чемодан, вокзал, Индия....там с транспортом намного лучше,“ - предложил решение проблемы другой житель Таллинна.
„В целом ситуация улучшилась. Утром ехал на автобусе 8, пассажиры благополучно доехали до вокзала и оттуда пересаживались на другие маршруты. Много людей вышло у порта, так что изменение действительно было необходимым. В Пирита-Козе на сочленённом автобусе ездит один человек, поэтому городским властям следовало проигнорировать Юлле Раясалу. Проблема решается заменой местами автобусов 5 и 63. 35 и 66 действительно дублируют друг друга, но Владимир Свет утверждал что это только начало и в будущем изменения ещё будут, возможно маршрут 66 изменится через месяц-другой,“ - поделился своими мыслями один из комментаторов.
Еще больше о дорожной ситуации в центре Таллинна читайте ЗДЕСЬ.
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