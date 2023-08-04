Может, хватит искать предателей?

С утверждением про „базы предателей“ все еще интереснее. Например, сайт „Миротворец“, на который ссылается Postimees, позиционирует себя как „интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан“. Это негосударственный и неофициальный орган. Попасть туда может любой человек по самым разным причинам. К примеру, там есть экс-советник администрации президента Украины Алексей Арестович. Может быть, он предатель Украины?

Но статья Postimees уже с заголовка начинает навешивать ярлыки. „Самая известная в Эстонии беженка действовала в интересах России. В Украине она внесена в базы предателей“ - звучит громко. Что из этого факт? К примеру, я не знаю ни о каком рейтинге известности украинских беженцев. Кто из них известен более, кто менее? Кто из них самый известный? Является ли фактом, что Анне Быкова - самая известная беженка? Нет.

Известный журналист-фактчекер, основатель проекта Provereno.Media Илья Бер утверждает : у расследования не должно быть какого-то заранее заготовленного вердикта. „Честный исследователь, приступая к новой задаче, должен быть морально готов к любому ответу на свой исследовательский вопрос. Если такое невозможно, то браться за исследование нельзя. Нечестно. Когда мы в „Проверено“ берёмся за разбор, меня не волнует то, каким получится вердикт. Мне важно, чтобы он соответствовал действительности“.

Когда мы, журналисты, говорим о медиаграмотности, то почему-то надменно представляем несуществующую пенсионерку, которая переводит последние сбережения мошенникам, или абстрактного дядю Ваню из Нарвы, который жить не может без Владимира Соловьева. На деле нам всем, вне зависимости от образования и социального статуса, стоит поучиться, как читать тексты. И тем более, как их писать.

За последние полторы недели несколько знакомых написали мне: „Андрей, ну как же так! Как вы можете сотрудничать с таким человеком?!“ Видимо, дальше громкого заголовка „Самая известная в Эстонии беженка действовала в интересах России. В Украине она внесена в базы предателей“ мои знакомые не продвинулись. А жаль.

Еще одна цитата из Postimees: „Судя по видео, Быкова сделала ринопластику между 2019 и 2021 годом“. Неподготовленный читатель уже представляет себе шпионку, которая хочет остаться неузнаваемой. А вот что пишет издание ctrana.news ( Близкого к Офису президента политолога Сергея Быкова судят за избиение его бывшей жены ): „Известный политолог Сергей Быков, считающийся близким к Офису президента, обвиняется в избиении своей бывшей жены Анне Быковой. Быкову был вручен обвинительный акт по подозрению в ч.1 ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести). В документе указано, что 2 июня 2019 года Быков сначала ударил Анне кулаком в нос, а когда она пыталась убежать, он догнал ее и потащил за волосы, из-за чего женщина упала на колени и получила закрытый перелом. Избиение происходило возле дверей подъезда“.

Далее Postimees рассказывает, как Анне в сцепке с организацией Россотрудничество проводила несколько мероприятий в Киеве. Дело было, правда, в 2011 году, Анне было 20 лет, тогдашним президентом Украины являлся Виктор Янукович, а нынешний президент страны вёл новогодний „Голубой огонек“ на телеканале „Россия“ и снимался в таких российских „киношедеврах“ как продолжение „Служебного романа“ и „Ржевский против Наполеона“. Да что там, я и сам примерно в то время участвовал в мероприятии в Москве, которое вели шоумен Андрей Малахов и боксер Владимир Кличко. Всё это не оправдывает никого из них (да и меня тоже), но вполне объясняет, что за время было тогда. И чем оно отличается от „сейчас“.

В 2023 году Пийрсалу разделил с нашим Романом Старапоповым , а также Кристьяном Свиргсденом и Антоном Алексеевым из ERR звание лучшего журналиста Эстонии за свою работу у самой линии фронта, а недавно был так называемым „предателем Украины“. Мы, правда, должны относиться к такому источнику, как к истине в последней инстанции?

Да что там, даже корреспондент Postimees Яанус Пийрсалу до недавнего времени был в этом же списке. Ему вменялась в вину антиукраинская пропаганда и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией.

В Postimees об этом нет ни слова. А ведь тот самый неподготовленный читатель мог бы связать перелом носа и последующую операцию, да еще и начать сочувствовать избитой „предательнице“.

Мой любимый момент - один из подзаголовков статьи: Владимир Путин - пример для подражания. При этом сама Анне отрицает, что когда-либо выражала поддержку президенту РФ, а сейчас, как и все украинцы прямым текстом желает ему смерти в муках. Дальше в статье соглашается с ней и Postimees, „действительно, мы не нашли упоминаний слов о Путине“. Но подзаголовок остался на месте. Разве это не манипуляция?

Беспринципный Шарий

Написание статей на сайте одиозного блогера и политика Анатолия Шария действительно выглядит плохо. Шарий - персонаж сложный, про него даже слово „прокремлевский“ не скажешь - он просто беспринципный, и в Украине, конечно, персона нон-грата, его подозревают в госизмене и хотят посадить на 15 лет. В Евросоюзе, впрочем, к нему несколько иное отношение. В прошлом году он жил в Испании, и хотя против него было возбуждено дело, эта страна отказалась экстрадировать его в Украину, ограничившись подпиской о невыезде. Но сотрудничество с беспринципными пропагандистами - это отвратительно, как ни крути.

Просто добавлю - не в оправдание, а в объяснение: все статьи были написаны до войны, два-три года назад. Когда многие и подумать не могли, чем обернется российская угроза.

В этом ведь не только Анне заблуждалась. Коллеги, простите мне whatabout’изм, но ведь даже концерн Postimees в 2019 году заявил, что прекращает давать рекламу на Первом Балтийском канале (ПБК), а через пару месяцев взял свои слова назад и спокойно продолжил подпитывать трансляции российских телепередач в Эстонии собственными деньгами. Началась война - и деятельность российских каналов в Эстонии оказалась вне закона. Война многое разделила на „до“ и „после“. Мы точно хотим сейчас выяснять, чье пальто белее?

Фильтрацией должны заниматься PPA и КаПо