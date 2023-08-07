Только под собственную ответственность: водители такси иногда находятся за рулем более 19 часов подряд

Водители такси компаний Bolt и Forus могут позволить себе рабочий день продолжительностью более 12 часов, так как закон этот вопрос не регулирует, и соблюдение разумного по продолжительности рабочего дня находится на их собственной ответственности, пишет Ärileht.
В издание Ärileht написал читатель, заметивший в Facebook пост водителя Bolt, который похвастался тем, что работает каждый день по 19 часов. Но это же для пассажира довольно опасно — доверить свою безопасность водителю, который ночью почти не спал.