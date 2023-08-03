Новости Эстонии
03.08.2023, 15:46

„Ничего обнадеживающего для тех, кто ждет сухой и солнечной погоды“. Лето в Эстонии закончилось?

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Ждать дождей?
Ждать дождей?
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По словам синоптика Тайми Пальяк, июль 2023 года был прохладнее и дождливее, чем в среднем по Эстонии, пишет Forte.

Если верить климатологам, июль этого года был самым жарким в истории. Есть даже те, кто утверждает, что такого жаркого лета на планете Земля не было последние 120 000 лет. Ученые объясняют это воздействием парниковых газов и погодным явлением Эль-Ниньо.

Июль в Эстонии, напротив, был прохладным и дождливым. В то же время сухая и горячая воздушная масса, прибывающая с Ближнего Востока, в выходные достигнет Европы, затронув и ближайших соседей Эстонии. Закончилось ли в Эстонии лето, или мы еще сможем насладиться летней жарой и пляжной погодой? Forte поговорил об этом с синоптиком Тайми Пальяк.

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