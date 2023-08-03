Контора Hüpoteeklaen в Нарве: выслушаем каждого заемщика

Работы у нас много весь год, и клиенты обращаются к нам постоянно. Но самым напряженным временем работы является все-таки весна.

Предприниматели просят у нас кредит в первую очередь для расширения бизнеса, для этого очень хорошо подходит кредит для развития . К нам обращаются предприниматели из разных областей, так как у нас гибкое и быстрое финансирование, что зачастую является для бизнес-кредитов определяющим фактором.

Ходатайствовать о получении ипотечного кредита можно для реализации различных целей. Назначение кредита широкое, и если у ходатайствующего есть достаточный доход и залог, то выдача кредита в желаемом объеме не составляет проблемы.

Средняя сумма кредита для частного лица составляет 15 000 евро. Средняя сумма кредита для предпринимателей составляет ориентировочно 30 000 евро. В нашем портфеле есть также и полумиллионные договоры, но обычно кредитные суммы значительно меньше.

В других регионах Эстонии среди наших клиентов есть много застройщиков недвижимости. Но в Ида-Вирумаа новая недвижимость не строится. По большей части кредиты здесь берутся на реновацию старых домов и дач. Также там есть много малых предприятий, которым мы помогаем воплотить их мечты в жизнь.

В Нарве нашими основными клиентами являются частные лица, а вот в Ляэне-Вирумаа обслуживаем в основном предпринимателей.

Контора Hüpoteeklaen в Нарве открыта с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В это время к нам можно смело приходить на консультацию. Подать ходатайство на получение ипотечного кредита можно и по интернету. Мы доступны для клиентов по всем каналам.

Контора Hüpoteeklaen находится в центре Нарвы на улице Кересе. В ней обслуживают как нарвских клиентов, так и клиентов из Ида-Вирумаа и Ляяне-Вирумаа.

Беззалоговый малый кредит возможно получить и за 1 день. Получение кредита под залог недвижимости зависит в первую очередь от нотариального времени. К счастью, у нас с нотариусами хорошие контакты, благодаря чему всегда можно быстро найти свободное время, и с получением кредита из-за этого задержек не будет.

Предложение по кредиту мы делаем по прошествии 1 рабочего дня после поступления ходатайства. Если предложение подходит, то деньги можно получить в течение 2–3 дней после заключения нотариального договора.

Если появляются вопросы, то мы советуем смело обращаться в нашу контору, писать нам или звонить. Мы выслушаем каждого желающего получить кредит и при необходимости поможем заполнить кредитное ходатайство до конца. Также можем проконсультировать клиента по подготовке документов, связанных с залогом.

Если человек уже знает, какая кредитная сумма ему нужно и на какой срок он хочет оформить договор, то проще и лучше всего начать процесс с заполнения ходатайства на нашей странице.

Если у человека есть какая-то мечта или идея, которую он хочет профинансировать при помощи кредита, то мы просим, чтобы он рассказал нам подробнее, какие у него планы и возможности. После этого мы можем предложить ему наилучшее решение.

Кредитоспособность показывает лучше всего банковская распечатка. Также для нас очень важной частью является и беседа с заемщиком, чтобы понять, чего клиент хочет на самом деле.

В отношении имеющихся кредитов изменений нет. А вот по новым заявкам видно, что заемщики берут больше времени на обдумывание, и новые кредиты берутся более осмотрительно.

Весна также приносит предпринимателям новые веяния. Некоторые предприятия в нашем регионе зависят от начала сезона туризма, и в связи с этом нам поступает больше заявок и запросов.

Новыми проектами чаще всего начинают заниматься по весне. Кто-то решает купить новую машину, кто-то начинает реновацию дачу. Если у человека еще нет загородного дома, то желание приобрести дачу возникает именно весной или летом.

Нужно ли заказывать оценку залоговой недвижимости заранее?

Для подачи кредитного ходатайства в Hüpoteeklaen заранее не нужны никакие расходы. Недвижимость отдельно оценивать не надо. Эту работу мы сами сделаем за клиента, и это будет для клиента бесплатно.

В нашем коллективе есть свой оценщик, который делает оценочные акты за 1 день. Для оформления оценки нужны данные из регистра строений, также мы просим клиентов прислать фотографии оцениваемого объекта.

В отличии от заказа оценочного акта извне, наша услуга для клиента более выгодная и получить ее можно быстрее. Благодаря этому она высоко ценится.

Как отличаются друг от друга Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа?

Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа кардинально отличаются друг от друга. Хотя бы потому, что люди, живущие в этих уездах, имеют различную историю и язык. В этих уездах занимаются совершенно различным бизнесом.

Клиенты приняли нас хорошо в обоих уездах. И хотя мы находимся в Нарве, клиенты из Ляэне-Вирумаа тоже находят нас. Мы свободно общаемся как на эстонском, так и на русском языках. При возникновении вопросов нам всегда можно как написать по электронной почте, так и позвонить.

Как идут дела у людей в Нарве?

Нарва – маленький компактный город, в котором при наличии постоянной работы очень хорошо живется. Но многие предприятия были вынуждены закрыть здесь свой бизнес. Молодежь часто уезжает в Финляндию или Таллинн за более высокой зарплатой. Это частично является проблемой приграничного города, хотя то же самое происходит и в других регионах Эстонии, находящихся далеко от Таллинна.

Позитивным в Нарве является то, что все расположено удобно и близко – школы, работа, родственники. Не нужно тратить время на долгие поездки, а можно быстро добраться из одного пункта в другой. Вокруг прекрасная природа, а люди очень предприимчивые.

Приведите какой-нибудь пример успеха в Ида- или Ляэне-Вирумаа?

Какое-то время назад к нам обратился клиент, у него было постоянное место работы и он хотел начать свой бизнес. Вместе с женой они нашли старый хуторской дом, который хотели отремонтировать и выращивать там лошадей. Пара отправилась в банк, чтобы взять кредит на реновацию дома. Но банк не поверил в их идею и отказал, ссылаясь на то, что дом не является ликвидным.

После получения нескольких отрицательных ответов супруги пришли к нам. Мы проанализировали их платежеспособность, сделали оценки загородного дома и предложенной в качестве дополнительного залога 3-комнатной квартиры в Нарве и приняли решение предоставить им кредит. Благодаря Hüpoteeklaen мечта этой семьи осуществилась.

На сегодня они предоставляют туристические услуги в Rootsikalmu Ratsatalu. Являвшуюся дополнительным залогом квартиру они в последствии продали и за счет этого погасили часть кредита.

Отзывы Rootsikalmu Ratsatalu о Hüpoteeklaen Владельцы Rootsikalmu Ratsatalu Юлия Пирк и Роман Пирк очень благодарны Hüpoteeklaen и Нарвской конторе. Благодаря положительному решению Hüpoteeklaen им не пришлось отказываться от своей мечты. На сегодняшний день Ratsatalu успешно работает, и клиенты их уже хорошо знают. Hüpoteeklaen был единственным предприятием, которое в нас поверило. „3 месяца мы отчаянно пытались получить кредит на покупку хутора. Мы обращались во все банки от Нарвы до Таллинна, но везде результат был одинаковый. Для банков хутор и земля не были достаточно ликвидной инвестицией. И только в Hüpoteeklaen мы нашли решение“, – комментирует Роман Пирк все тернии, через которые им пришлось пройти для получения кредита. Отношение консультанта было очень теплое „В Нарвской конторе Hüpoteeklaen очень теплое отношение. Мы очень благодарны, что нам пошли на встречу и помогли воплотить нашу мечту в жизнь. Мы уже даже не мечтали об этом. Консультант Наталья была к нам очень добра и помогала во всем“, – добавляет Юлия Пирк. Hüpoteeklaen помог воплотить мечту в жизнь Rootsikalmu Ratsatalu находится в деревне Солдина недалеко от Нарва-Йыэсуу и на сегодня действует уже несколько лет. Любовь членов семьи к животным здесь можно видеть на каждом шагу. „Мы занимаемся лошадьми, и у нас можно кататься верхом. Также у нас здесь есть мини-зоопарк. Мы проводим экскурсии, на которых знакомим с животными, рассказываем об их жизни и о том, как о них заботиться. Гости могут покормить животных и погладить“, – говорят владельцы Ratsatalu. Rootsikalmu Ratsatalu можно также арендовать для проведения корпоративных мероприятий, дней рождения, семейного отдыха и отдыха с друзьями. Летом там проводятся интересные детские лагеря.

Hüpoteeklaen – надежный кредитор Hüpoteeklaen предлагает кредиты под залог недвижимости на рынке Эстонии уже на протяжении 14 лет. Мы помогаем претворить в жизнь большие мечты и идеи. Мы помогаем как частным, так и бизнес-клиентам. Мы предлагаем нашим клиентам персональный подход, быстрое принятие кредитных решений и решения по разумной цене. Благодаря выдаваемым под залог недвижимости кредитам мы можем предлагать больше гибкости при возврате кредита, более длинные сроки возврата и более низкие процентные ставки. Желаете получить более точную информацию? Контакты нашей конторы в Нарве найдете здесь. Также вы всегда можете позвонить на наш бесплатный короткий номер 1203 или заполнить контактную форму. Заполните кредитное ходатайство.

Внимание! Это финансовая услуга. Перед заключением договора рекомендуем ознакомиться с условиями финансовой услуги или проконсультироваться со специалистом.