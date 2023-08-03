Контора Hüpoteeklaen в Нарве: выслушаем каждого заемщика
Помимо Таллинна конторы Hüpoteeklaen находятся также в Тарту, Нарве и Пярну. Нарвская контора обслуживает как район Ида-Вирумаа, так и Ляэне-Вирумаа. О том, как идут дела у людей и предприятий данных регионов, мы побеседовали с консультантом из Нарвы Натальей Башкировой, которая проработала в Hüpoteeklaen шесть лет.
Расскажите немного о Нарвской конторе Hüpoteeklaen.
Контора Hüpoteeklaen находится в центре Нарвы на улице Кересе. В ней обслуживают как нарвских клиентов, так и клиентов из Ида-Вирумаа и Ляяне-Вирумаа.
Контора Hüpoteeklaen в Нарве открыта с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В это время к нам можно смело приходить на консультацию. Подать ходатайство на получение ипотечного кредита можно и по интернету. Мы доступны для клиентов по всем каналам.
Кто ваши основные клиенты?
В Нарве нашими основными клиентами являются частные лица, а вот в Ляэне-Вирумаа обслуживаем в основном предпринимателей.
В других регионах Эстонии среди наших клиентов есть много застройщиков недвижимости. Но в Ида-Вирумаа новая недвижимость не строится. По большей части кредиты здесь берутся на реновацию старых домов и дач. Также там есть много малых предприятий, которым мы помогаем воплотить их мечты в жизнь.
Сколько составляет средняя сумма кредита?
Средняя сумма кредита для частного лица составляет 15 000 евро. Средняя сумма кредита для предпринимателей составляет ориентировочно 30 000 евро. В нашем портфеле есть также и полумиллионные договоры, но обычно кредитные суммы значительно меньше.
На какие цели чаще всего люди просят кредит?
Ходатайствовать о получении ипотечного кредита можно для реализации различных целей. Назначение кредита широкое, и если у ходатайствующего есть достаточный доход и залог, то выдача кредита в желаемом объеме не составляет проблемы.
Частные лица часто хотят рефинансировать взятые ранее дорогие быстрые кредиты. Также при помощи Hüpoteeklaen приобретаются квартиры и дачи.
Предприниматели просят у нас кредит в первую очередь для расширения бизнеса, для этого очень хорошо подходит кредит для развития. К нам обращаются предприниматели из разных областей, так как у нас гибкое и быстрое финансирование, что зачастую является для бизнес-кредитов определяющим фактором.
Когда в нарвской конторе Hüpoteeklaen больше всего работы?
Работы у нас много весь год, и клиенты обращаются к нам постоянно. Но самым напряженным временем работы является все-таки весна.
Новыми проектами чаще всего начинают заниматься по весне. Кто-то решает купить новую машину, кто-то начинает реновацию дачу. Если у человека еще нет загородного дома, то желание приобрести дачу возникает именно весной или летом.
Весна также приносит предпринимателям новые веяния. Некоторые предприятия в нашем регионе зависят от начала сезона туризма, и в связи с этом нам поступает больше заявок и запросов.
Сделал ли рост Euribor заемщиков более осмотрительными?
В отношении имеющихся кредитов изменений нет. А вот по новым заявкам видно, что заемщики берут больше времени на обдумывание, и новые кредиты берутся более осмотрительно.
Как вы оцениваете кредитоспособность людей?
Кредитоспособность показывает лучше всего банковская распечатка. Также для нас очень важной частью является и беседа с заемщиком, чтобы понять, чего клиент хочет на самом деле.
Если у человека есть какая-то мечта или идея, которую он хочет профинансировать при помощи кредита, то мы просим, чтобы он рассказал нам подробнее, какие у него планы и возможности. После этого мы можем предложить ему наилучшее решение.
Как подать ходатайство в Hüpoteeklaen?
Если человек уже знает, какая кредитная сумма ему нужно и на какой срок он хочет оформить договор, то проще и лучше всего начать процесс с заполнения ходатайства на нашей странице.
Если появляются вопросы, то мы советуем смело обращаться в нашу контору, писать нам или звонить. Мы выслушаем каждого желающего получить кредит и при необходимости поможем заполнить кредитное ходатайство до конца. Также можем проконсультировать клиента по подготовке документов, связанных с залогом.
Как быстро можно получить деньги?
Предложение по кредиту мы делаем по прошествии 1 рабочего дня после поступления ходатайства. Если предложение подходит, то деньги можно получить в течение 2–3 дней после заключения нотариального договора.
Беззалоговый малый кредит возможно получить и за 1 день. Получение кредита под залог недвижимости зависит в первую очередь от нотариального времени. К счастью, у нас с нотариусами хорошие контакты, благодаря чему всегда можно быстро найти свободное время, и с получением кредита из-за этого задержек не будет.
Нужно ли заказывать оценку залоговой недвижимости заранее?
Для подачи кредитного ходатайства в Hüpoteeklaen заранее не нужны никакие расходы. Недвижимость отдельно оценивать не надо. Эту работу мы сами сделаем за клиента, и это будет для клиента бесплатно.
В нашем коллективе есть свой оценщик, который делает оценочные акты за 1 день. Для оформления оценки нужны данные из регистра строений, также мы просим клиентов прислать фотографии оцениваемого объекта.
В отличии от заказа оценочного акта извне, наша услуга для клиента более выгодная и получить ее можно быстрее. Благодаря этому она высоко ценится.
Как отличаются друг от друга Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа?
Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа кардинально отличаются друг от друга. Хотя бы потому, что люди, живущие в этих уездах, имеют различную историю и язык. В этих уездах занимаются совершенно различным бизнесом.
Клиенты приняли нас хорошо в обоих уездах. И хотя мы находимся в Нарве, клиенты из Ляэне-Вирумаа тоже находят нас. Мы свободно общаемся как на эстонском, так и на русском языках. При возникновении вопросов нам всегда можно как написать по электронной почте, так и позвонить.
Как идут дела у людей в Нарве?
Нарва – маленький компактный город, в котором при наличии постоянной работы очень хорошо живется. Но многие предприятия были вынуждены закрыть здесь свой бизнес. Молодежь часто уезжает в Финляндию или Таллинн за более высокой зарплатой. Это частично является проблемой приграничного города, хотя то же самое происходит и в других регионах Эстонии, находящихся далеко от Таллинна.
Позитивным в Нарве является то, что все расположено удобно и близко – школы, работа, родственники. Не нужно тратить время на долгие поездки, а можно быстро добраться из одного пункта в другой. Вокруг прекрасная природа, а люди очень предприимчивые.
Приведите какой-нибудь пример успеха в Ида- или Ляэне-Вирумаа?
Какое-то время назад к нам обратился клиент, у него было постоянное место работы и он хотел начать свой бизнес. Вместе с женой они нашли старый хуторской дом, который хотели отремонтировать и выращивать там лошадей. Пара отправилась в банк, чтобы взять кредит на реновацию дома. Но банк не поверил в их идею и отказал, ссылаясь на то, что дом не является ликвидным.
После получения нескольких отрицательных ответов супруги пришли к нам. Мы проанализировали их платежеспособность, сделали оценки загородного дома и предложенной в качестве дополнительного залога 3-комнатной квартиры в Нарве и приняли решение предоставить им кредит. Благодаря Hüpoteeklaen мечта этой семьи осуществилась.
На сегодня они предоставляют туристические услуги в Rootsikalmu Ratsatalu. Являвшуюся дополнительным залогом квартиру они в последствии продали и за счет этого погасили часть кредита.
Внимание! Это финансовая услуга. Перед заключением договора рекомендуем ознакомиться с условиями финансовой услуги или проконсультироваться со специалистом.