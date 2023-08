Решено: страны Балтии отсоединятся от российской электросети не позднее начала 2025 года

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали 3 августа совместную декларацию, в которой договорились о принципах ускорения синхронизации. Совместную декларацию дополняет соглашение системных операторов трех стран. С совместной декларацией премьер-министров на английском языке можно ознакомиться здесь: JOINT DECLARATION of SYNCHRONISATION OF THE BALTIC STATES.pdf | 490.07 КБ | pdf