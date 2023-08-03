Экономика
03.08.2023, 12:15

Решено: страны Балтии отсоединятся от российской электросети не позднее начала 2025 года

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Kaja Kallase sõnul töötavad Balti riigid selle nimel, et lõpetada igasugune sõltuvus Venemaa energiast.
Kaja Kallase sõnul töötavad Balti riigid selle nimel, et lõpetada igasugune sõltuvus Venemaa energiast.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение о шагах, необходимых для ускорения присоединения к электросети континентальной Европы, и сроках их осуществления. Эстония отсоединится от российской электросистемы почти на год раньше, чем планировалось ранее.

Премьер-министр Кая Каллас сказала, что укрепление электрокоммуникаций стран Балтии и присоединение к сети континентальной Европы укрепит балтийское сотрудничество и доверие, а также энергетическую безопасность трех стран. „Мы вместе с Латвией и Литвой работаем над тем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российской энергии. Агрессия России против Украины и использование энергии в качестве оружия демонстрируют, что речь идет об опасном и непредсказуемом государстве, поэтому пребывание в российской электросети является риском для эстонских потребителей“, - сказала Каллас.

Присоединение стран Балтии к электросети континентальной Европы было согласовано Европейской комиссией, Польшей и тремя балтийскими государствами еще в 2019 году. Тогда датой присоединения был определен конец 2025 года, однако из-за агрессии России страны Балтии хотят совместными усилиями ускорить этот процесс. Нынешнее соглашение является продолжением достигнутой премьер-министрами стран Балтии 12 мая в Таллинне договоренности ускорить синхронизацию, встречи и совместную работу по данной теме продолжают также министры трех стран, ответственные за вопросы климата и энергетики, а также системные операторы.

„В последние месяцы мы искали возможности для более раннего присоединения к электросистеме континентальной Европы. Системные операторы провели ряд дополнительных исследований, которые придали уверенности, что мы достигнем необходимой технической готовности к началу 2025 года, то есть синхронизацию можно будет ускорить почти на год. Пока системные операторы стран Балтии и Польши продолжат работать над укреплением системы, что необходимо для снижения таких факторов риска, как перебои с электроснабжением и рост цен. Важно, что страны Балтии работают над ускорением синхронизации сообща, это позволяет дополнительно минимизировать риск. Премьер-министры договорились, что мы выйдем из российской электросети сразу же, как будем готовы к этому технически“, - сказала премьер-министр.

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали 3 августа совместную декларацию, в которой договорились о принципах ускорения синхронизации. Совместную декларацию дополняет соглашение системных операторов трех стран. С совместной декларацией премьер-министров на английском языке можно ознакомиться здесь: JOINT DECLARATION of SYNCHRONISATION OF THE BALTIC STATES.pdf | 490.07 КБ | pdf

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