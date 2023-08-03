Решение принято: государство переименует пять улиц Нарвы

Министр финансов Март Вырклаэв рассказал о том, что в данный момент идет активная работа по оптимизации затрат госаппарата и поиску сфер экономии, в числе прочего, принято решение, что никаких дополнительных ходатайств от министерств о выделении средств приниматься не будет. „По поводу возможностей экономии в министерство поступили 124 предложения, которые мы рассмотрим, и начнем принимать решения уже в начале сентября“, - прокомментировал министр финансов.

„Кроме прочего, на следующей неделе пройдет череда встреч, на которых будет пересмотрено использование европейских денег. Необходимо укорить процессы, связанные с фондами и условиями освоения европейских средств“, - отметил Вырклаэв.

По словам министра, важно, чтобы стратегические цели были выполнены, если на них были потрачены средства, и чтобы этот процесс был прозрачным, а информация - доступна налогоплательщикам. „Чтобы лучше понять, как происходит движение государственных денег, мы представляем общественности пояснительную записку, стараясь сделать ее, по возможности, более подробной. Но, с другой стороны, если она слишком длинная, то это усложняет ее прочтение. Поэтому необходимо найти золотую середину“, - отметил Вырклаэв, добавив, что на сайте минфина есть табло управления госбюджетом, с которым может ознакомиться любой желающий.

Кристина Каллас: „Мы введем уровневые работы, чтобы оценить не только владение эстонским, но и академические знания“

Министр образования Кристина Каллас выделили две крупные темы повестки дня: переход на эстоноязычное образование и сокращение расходов министерства.

„Сейчас мы ждем от 73 школ конкретные планы до 2030 года, в которых они должны показать, какие преподаватели, способные обучать на эстонском языке, у них уже есть, каких не хватает. В 2027 классе на эстонский язык перейдут 7 классы, и резко вырастет потребность в учителях-предметниках“, - объяснила Каллас.