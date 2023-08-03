Решение принято: государство переименует пять улиц Нарвы(92)
Сегодня в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр финансов Март Вырклаэв, министр образования и науки Кристина Каллас и министр регионального развития Мадис Каллас. Из важных тем: экономия госбюждета, готовность русскоязычных школ к переходу на эстонский язык, переименование пяти Нарвских улиц, которое взяло в свои руки государство, и работа над законом о защите животных.
Министр финансов Март Вырклаэв рассказал о том, что в данный момент идет активная работа по оптимизации затрат госаппарата и поиску сфер экономии, в числе прочего, принято решение, что никаких дополнительных ходатайств от министерств о выделении средств приниматься не будет. „По поводу возможностей экономии в министерство поступили 124 предложения, которые мы рассмотрим, и начнем принимать решения уже в начале сентября“, - прокомментировал министр финансов.
„Кроме прочего, на следующей неделе пройдет череда встреч, на которых будет пересмотрено использование европейских денег. Необходимо укорить процессы, связанные с фондами и условиями освоения европейских средств“, - отметил Вырклаэв.
По словам министра, важно, чтобы стратегические цели были выполнены, если на них были потрачены средства, и чтобы этот процесс был прозрачным, а информация - доступна налогоплательщикам. „Чтобы лучше понять, как происходит движение государственных денег, мы представляем общественности пояснительную записку, стараясь сделать ее, по возможности, более подробной. Но, с другой стороны, если она слишком длинная, то это усложняет ее прочтение. Поэтому необходимо найти золотую середину“, - отметил Вырклаэв, добавив, что на сайте минфина есть табло управления госбюджетом, с которым может ознакомиться любой желающий.
Кристина Каллас: „Мы введем уровневые работы, чтобы оценить не только владение эстонским, но и академические знания“
Министр образования Кристина Каллас выделили две крупные темы повестки дня: переход на эстоноязычное образование и сокращение расходов министерства.
„Сейчас мы ждем от 73 школ конкретные планы до 2030 года, в которых они должны показать, какие преподаватели, способные обучать на эстонском языке, у них уже есть, каких не хватает. В 2027 классе на эстонский язык перейдут 7 классы, и резко вырастет потребность в учителях-предметниках“, - объяснила Каллас.
Министр образования рассказала, что министерство разработало систему оценивания - будет введен принцип обязательных уровневых работ - в 4, 7 и 9 классе, чтобы оценить знания в математике, природоведении и эстонском языке. „Мы будем оценивать не только уровень владения учащихся эстонским языком, но и предметом, поскольку хотим, чтобы из-за перехода на эстонский не пострадали академические результаты“.
Что касается мер экономии, то министр образования уверила, что так же, как и остальные министерства, они будут исходить из принципа „нулевого бюджета“ .
„Мы пересмотрим процессы оказания услуг в своей сфере, отменим те услуги, которые государство не должно оказывать, или с которыми лучше справится частный сектор. Урежем дублированные услуги. Уменьшим бюрократию, пересмотрим, какие расходы принесли нам евронормы. Эстония активно перенимает европейские нормы, это добавляет бюрократии, с которой, повторюсь, мы намерены расстаться“, - подвела итог Кристина Каллас.
Министр по делам регионов: государство переименует пять нарвских улиц, дальше тянуть нет смысла
Региональный министр Мадис Каллас рассказал, что завтра будет официально объявлен конкурс на должность представителя Ида-Вирумаа.
Еще одна тема повестки дня связана с Нарвой и касается переименования улиц. „В конце марта мы направили Нарве письмо, в котором обратили внимание, что некоторые названия улиц не подходят эстонскому контексту. Мы дали руководству города несколько месяцев на принятие решения о переименовании, но по разным причинам, горсобрание ничего не решило. Поэтому сегодня-завтра будет опубликовано постановление о том, что государство берет на себя вопрос переименования пяти улиц Нарвы, и сделает это за счет госбюджета. С завтрашнего дня начнется срок в 15 дней, в течение которого мы ждем обратную связь и предложения по данному вопросу“, - сказал региональный министр.
Еще одним важным вопросом Мадис Каллас выделил разработку закона о защите животных.
„Как общество мы должны понять, что мало просто дать домашнему животному шанс на жизнь. Эта жизнь должна быть достойной. Мы пересмотрим, как ускорить эти процессы, чтобы, к примеру, лица, которые не должны заниматься животными, не смогли этого делать. И механизмы, дающие государству право и возможность в это вмешаться“.
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