Президент Алар Карис: разработчики автомобильного налога сами не понимают, для чего он нужен

Журналист издания Maaleht встретился с президентом Алар Карисом в Вильянди, где в последние дни июля прошел 30-й фестиваль фолк-музыки. На открытии фестиваля царило приподнятое настроение, так что неудивительно, что в начале нашей беседы речь зашла о музыке, тем более, что президент, отрешившись от забот, успел покружиться в народном танце.