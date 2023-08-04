Новости Эстонии
04.08.2023, 15:36

Президент Алар Карис: разработчики автомобильного налога сами не понимают, для чего он нужен

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Президент ЭР Алар Карис, Вильяндиский фестиваль фолк-музыки, 2023
Президент ЭР Алар Карис, Вильяндиский фестиваль фолк-музыки, 2023
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

„Когда постоянно посылаются невразумительные сигналы, это вызывает сильное беспокойство, - сказал президент Алар Карис, добавив, что налогоплательщики должны знать, на что тратятся их деньги. - Разработчики закона об автомобильном налоге сами не понимают, зачем он нужен“.

Журналист издания Maaleht встретился с президентом Алар Карисом в Вильянди, где в последние дни июля прошел 30-й фестиваль фолк-музыки. На открытии фестиваля царило приподнятое настроение, так что неудивительно, что в начале нашей беседы речь зашла о музыке, тем более, что президент, отрешившись от забот, успел покружиться в народном танце.

В отличие от автора этих строк, присутствовавшей на фестивале лишь во второй раз, Алар Карис - частый гость на этом мероприятии, и поэтому первый вопрос был ожидаем.

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