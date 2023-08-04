04.08.2023, 15:36
Президент Алар Карис: разработчики автомобильного налога сами не понимают, для чего он нужен(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Когда постоянно посылаются невразумительные сигналы, это вызывает сильное беспокойство, - сказал президент Алар Карис, добавив, что налогоплательщики должны знать, на что тратятся их деньги. - Разработчики закона об автомобильном налоге сами не понимают, зачем он нужен“.
Журналист издания Maaleht встретился с президентом Алар Карисом в Вильянди, где в последние дни июля прошел 30-й фестиваль фолк-музыки. На открытии фестиваля царило приподнятое настроение, так что неудивительно, что в начале нашей беседы речь зашла о музыке, тем более, что президент, отрешившись от забот, успел покружиться в народном танце.