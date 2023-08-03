03.08.2023, 11:35
Полиция просит помощи: вы узнаете этого велосипедиста?(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи в установлении личности велосипедиста, который 24 июля в 16:10 у дома по адресу Вабадузе вяльяк, 5 в Таллинне врезался в припаркованный автомобиль Toyota и скрылся с места происшествия.
Всех, кто узнает изображенного на фотографии мужчину или стал очевидцем происшествия, просят связаться с полицией по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.
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