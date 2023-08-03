Новости Эстонии
03.08.2023, 12:45

В президентской канцелярии - финансовые трудности, визит Алара Кариса в Австралию отменен

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Визит был запланирован на август этого года, но теперь отложен на неопределенный срок.
Визит был запланирован на август этого года, но теперь отложен на неопределенный срок.
ФОТО: Delfi Meedia/Reuters

Еще год назад в канцелярии президента началось планирование визита Алара Кариса в Австралию. План разрушился некоторое время назад, потому что в бюджете не хватило денег. В эпоху жесткой экономии Минфин больше средств выделить не может. Министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул, что в госбюджете этого года канцелярии и так было выделено значительно больше денег, чем в предыдущем году.

Глава коммуникационного отдела президентской канцелярии Марианн Судаков сообщил Delfi, что подготовка к визиту в Австралию началась еще летом прошлого года, а запланирована он был на этот август. „Целью визита было углубление связей и сотрудничества с далеким единомышленником, что имеет ключевое значение в текущей глобальной политической ситуации в области безопасности. Также для развития двусторонних отношений между странами, например, в цифровой и киберсфере. И - лекции по политике безопасности в нескольких университетах“, — добавила она.

Все это теперь теория. Бюджет канцелярии президента не позволяет оплатить такую ​​дальнюю поездку. Судаков указала, что канцелярия изучила возможность запросить у Минфина дополнительное официальное финансирование управленческих расходов. Однако ответ был отрицательным, на дополнительные деньги надежды нет. Официального запроса канцелярия не подавала.

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