В президентской канцелярии - финансовые трудности, визит Алара Кариса в Австралию отменен(110)
Еще год назад в канцелярии президента началось планирование визита Алара Кариса в Австралию. План разрушился некоторое время назад, потому что в бюджете не хватило денег. В эпоху жесткой экономии Минфин больше средств выделить не может. Министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул, что в госбюджете этого года канцелярии и так было выделено значительно больше денег, чем в предыдущем году.
Глава коммуникационного отдела президентской канцелярии Марианн Судаков сообщил Delfi, что подготовка к визиту в Австралию началась еще летом прошлого года, а запланирована он был на этот август. „Целью визита было углубление связей и сотрудничества с далеким единомышленником, что имеет ключевое значение в текущей глобальной политической ситуации в области безопасности. Также для развития двусторонних отношений между странами, например, в цифровой и киберсфере. И - лекции по политике безопасности в нескольких университетах“, — добавила она.