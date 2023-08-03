В президентской канцелярии - финансовые трудности, визит Алара Кариса в Австралию отменен

Еще год назад в канцелярии президента началось планирование визита Алара Кариса в Австралию. План разрушился некоторое время назад, потому что в бюджете не хватило денег. В эпоху жесткой экономии Минфин больше средств выделить не может. Министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул, что в госбюджете этого года канцелярии и так было выделено значительно больше денег, чем в предыдущем году.