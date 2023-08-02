Работы затягиваются. Из-за обнаружения моста Харьяпеа трамваи не будут ходить в Кадриорг до начала октября

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Хейдо Янеса, сбоя графика в крупных ремонтно-дорожных работах не ожидается, за исключением одного места. „Обнаружение моста Хярьяпеа и работы, связанные с его сохранением, откладывают открытие трамвайного пути, пересекающего перекресток улиц Йые и Пронкси на шесть дней“, - сказал он.

Ранее власти Таллинна планировали, что движение по трамвайным линиям номер 1 и 3 будет остановлено с 3 июля до 25 сентября. Однако обнаружение моста Хярьяпеа отложит это, по предварительной оценке, на шесть дней. Это означает, что трамваи по маршрутам номер 1 и номер 3 начнут ходить в начале октября.

По словам Янеса, крупным дорожно-ремонтным работам часто сопутствуют некоторые неожиданности. Одной из проблем являются обновление подземных коммуникаций. „Подземные работы всегда в большей или меньшей степени связаны с непредсказуемыми и неожиданными обстоятельствами“, - сказал представитель коммунального департамента.

По имеющемся сейчас планам, улица Йыэ будет закрыта для движения до 11 сентября, перекресток Нарвского шоссе и улицы Йыэ — до 20 октября. Проезжая часть Нарвского шоссе также будет закрыта до 20 октября.

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