Lidl продает одинаковые товары в Эстонии и других странах по разным ценам

Немецкая торговая сеть Lidl представлена во многих европейских странах, и ERR сравнила уровень цен в магазинах этой сети в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, поскольку товары, предлагаемые в этих странах, похожи и легко сравнимы. Оказалось, что по некоторым товарам разница в ценах действительно весьма заметная, но нельзя сказать, что эстонский покупатель всегда должен платить больше - колебания цен есть в обе стороны.

Например, в Эстонии дороже стоят свежие огурцы, которые Lidl рекламирует здесь как суперпредложение по 99 центов за килограмм, в Латвии и Литве продает за 75 центов, а в Польше - за 79 центов за килограмм.

В Эстонии Lidl предлагает на этой неделе 500-граммовую пачку фисташек за 6,59 евро, в то время как в Латвии и Литве этот же продукт можно купить за 4,79 евро, а в Польше - всего за 3,85 евро.