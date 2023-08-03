В доме по уходу пожилой человек напал на соседа. Полиция возбудила уголовное дело(2)
В начале лета в доме по уходу Паункюла (Харьюский уезд) пожилой человек напал на своего соседа по комнате и нанес ему 20 колотых ран, пишет Kuuuurija.
Помощник директора социального учреждения подтвердил порталу Delfi, что такой инцидент имел место, но не пожелала давать более подробный комментарий, так как этим занимается сейчас полиция.
Пресс-секретарь полиции сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нанесение телесных повреждений.
„Так как этот случай находится еще в стадии активного расследования, то в данный момент, к сожалению, дополнительно комментировать его возможности нет“, - добавила представитель полиции.
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