В доме по уходу пожилой человек напал на соседа. Полиция возбудила уголовное дело

Помощник директора социального учреждения подтвердил порталу Delfi, что такой инцидент имел место, но не пожелала давать более подробный комментарий, так как этим занимается сейчас полиция.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нанесение телесных повреждений.

„Так как этот случай находится еще в стадии активного расследования, то в данный момент, к сожалению, дополнительно комментировать его возможности нет“, - добавила представитель полиции.

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