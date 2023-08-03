Виктория Ладынская-Кубитс о закиданном яйцами посольстве России в Эстонии: вполне прогнозируемое событие

Виновником этой акции протеста оказался внесенный в реестр иностранных агентов РФ Аркадий Бабченко. Журналиста задержали, и полиция возбудила против него уголовное дело. Правоохранительные органы не раскрывают никакие детали, отмечается только, что информация будет уточнена в ходе разбирательства.

По словам Виктории Ладынской-Кубитс, это вполне прогнозируемое событие. „Потому что когда страна ведет войну и она агрессор, то совершенно логично, что в какой-то момент кто-то захочет высказать свое мнение. Может, даже и в такой форме“.

Бывшая политик призналась, что не следит за страницей Аркадия Бабченко, да первоначально и не знала, что именно он решился на такой акт протеста. „Когда прочитала сообщение от нашей полиции, там был акцент не на имени человека, который это сделал, а на его гражданстве, оно было указано как российское“, - сказала Виктория Ладынская-Кубитс.

Посольство России в Эстонии, в свою очередь, рассматривает данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. По словам ведущего „Особого взгляда“ Артура Аукона, они призывали полицию должным образом наказать виновного. „Наши неоднократные обращения в МИД Эстонии с требованиями провести расследование и привлечь виновных к ответственности с реальным результатом ни к чему не привели, и посольству не возмещен моральный ущерб“, - процитировал комментарий посольства России в Эстонии Артур Аукон.

Бывший депутат Рийгикогу посчитала заявления российского посольства странными. „В контексте того, какие действия они ведут на территории Украины, мне их заявления кажутся странными. К тому же полиция изучает этот вопрос, и, как я понимаю, в конце августа будет высказана их точная позиция по этому поводу. Поэтому подождем, к какому юридическому заключению они придут“, - добавила Виктория Ладынская-Кубитс.