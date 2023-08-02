Эстонская криптокомпания потеряла десятки миллионов из-за взлома. След ведет в КНДР

„О том, что взлом произошел, мы узнали в ночь с пятницы на субботу, 22 июля. Увидев несанкционированный доступ, специалисты по безопасности и разработчики сразу заглушили все сервера. Из-за этого сервис ушел на даунтайм, который не могли не заметить клиенты“, — рассказал „Деловым Ведомостям“ сооснователь и руководитель CoinsPaid Максим Крупышев.

По его словам, сервис был недоступен в течение суток с лишним, перезапустить его удалось во второй половине дня в воскресенье.

При этом в CoinsPaid подчеркивают, что средства клиентов не пострадали, взлом затронул операционные деньги самой криптофирмы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.