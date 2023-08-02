Эстонская криптокомпания потеряла десятки миллионов из-за взлома. След ведет в КНДР(5)
Базирующаяся в Эстонии криптокомпания CoinsPaid стала жертвой хакеров — взломщики похитили десятки миллионов долларов. В компании не исключают, что атака была вызвана ее проукраинской позицией — следы ведут в Северную Корею, одного из немногих оставшихся у России союзников, пишет dv.ee.
„О том, что взлом произошел, мы узнали в ночь с пятницы на субботу, 22 июля. Увидев несанкционированный доступ, специалисты по безопасности и разработчики сразу заглушили все сервера. Из-за этого сервис ушел на даунтайм, который не могли не заметить клиенты“, — рассказал „Деловым Ведомостям“ сооснователь и руководитель CoinsPaid Максим Крупышев.
По его словам, сервис был недоступен в течение суток с лишним, перезапустить его удалось во второй половине дня в воскресенье.
При этом в CoinsPaid подчеркивают, что средства клиентов не пострадали, взлом затронул операционные деньги самой криптофирмы.
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