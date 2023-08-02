ВИДЕО | Водители в замешательстве: смотрите, сколько машин в течение 30 минут повернули в центре Таллинна на встречную полосу!

С 29 июля по 6 августа в центре Таллинна изменились маршруты автобусов 3, 16, 17, 17A, 23 и 54. Это означает, что улица с односторонним движением Лембиту стала на неделю улицей с двусторонним движением. Но только для автобусов!

Это привело местных в замешательство. После этого изменения можно наблюдать, как многие автомобили едут без всякой задней мысли по полосе встречного движения, другие - равнодушно мимо запрещающего знака. Посмотрите видео — сколько ошибок водителей можно насчитать лишь за полчаса?

„Одной из причин, когда участники дорожного движения при реорганизации дорожного движения и соответствующей разметке оказываются в замешательстве может быть то, что они едут по старой памяти, по привычке, не обращают достаточно внимания на изменившуюся организацию дорожного движения“, - отмечает лейтенант полиции Рауль Аннука.

После обращения Delfi из полиции сообщили, что они проверят разметку указанного места.

„Так как в одном месте в замешательство приходят много участников дорожного движения, то мы со своей стороны посмотрим на это место и, при необходимости, передадим наши замечания производителям работ для улучшения организации дорожного движения“, - сказал Аннука.

Изменение организации движения на улице Лембиту обусловлено идущим на улице Лийвалайа строительством теплотрассы, окончание которого запланировано на 31 августа. В связи с этим закрыт до 6 августа перекресток улиц Лаутери и Лийвалайа.

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