Новости Эстонии
05.08.2023, 08:06

А вот кому флаг Эстонской ССР? Яак Валге: „Купить флаг можно запросто, можете и себе прикупить!“

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ФЛАГИ В РЯД: В магазине на Балтийском вокзале флаги вывешены на видном месте. Клиенты, входя в лавочку, проходят под знаменами всех цветов.
ФЛАГИ В РЯД: В магазине на Балтийском вокзале флаги вывешены на видном месте. Клиенты, входя в лавочку, проходят под знаменами всех цветов.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

За последние две недели поступок члена EKRE Яака Валге, вывесившего флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула на стене Дома писателей в Таллинне, вызвал оживленную полемику. Оставив в стороне собственно деяние, издание Eesti Ekspress решило узнать, кто до сих пор продает красные флаги и почему.

Один такой флаг мы обнаружили на сайте Okidoki.ee, на котором можно приобрести и новые, и б/у вещи, словом, все, что душа пожелает. Когда мы позвонили по телефону, который значился в объявлении, нам ответил немолодой, судя по голосу, мужчина. „Можете хоть сегодня приехать за флагом в Мустамяэ“, - любезно пригласил он.

Однако, стоило нам поинтересоваться, откуда флаги (в объявлении было указано, что несколько новых флагов предлагается в упаковке), мужчина сменил до того дружелюбный тон. Поняв, что до покупки дело не дойдет, мужчина положил трубку, не попрощавшись. Не следующий день объявление исчезло с сайта.

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