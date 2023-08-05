А вот кому флаг Эстонской ССР? Яак Валге: „Купить флаг можно запросто, можете и себе прикупить!“

Один такой флаг мы обнаружили на сайте Okidoki.ee, на котором можно приобрести и новые, и б/у вещи, словом, все, что душа пожелает. Когда мы позвонили по телефону, который значился в объявлении, нам ответил немолодой, судя по голосу, мужчина. „Можете хоть сегодня приехать за флагом в Мустамяэ“, - любезно пригласил он.