05.08.2023, 08:06
А вот кому флаг Эстонской ССР? Яак Валге: „Купить флаг можно запросто, можете и себе прикупить!“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
За последние две недели поступок члена EKRE Яака Валге, вывесившего флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула на стене Дома писателей в Таллинне, вызвал оживленную полемику. Оставив в стороне собственно деяние, издание Eesti Ekspress решило узнать, кто до сих пор продает красные флаги и почему.
Один такой флаг мы обнаружили на сайте Okidoki.ee, на котором можно приобрести и новые, и б/у вещи, словом, все, что душа пожелает. Когда мы позвонили по телефону, который значился в объявлении, нам ответил немолодой, судя по голосу, мужчина. „Можете хоть сегодня приехать за флагом в Мустамяэ“, - любезно пригласил он.