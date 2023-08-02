Рейтинги партий: почти четырехмесячное падение Eesti 200 остановилось

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 27,2%, оппозиционную EKRE - 22% и Центристскую партию - 18,2% граждан, имеющих право голоса, передает RusERR.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие четыре недели (с 20 июня по 23 июля), поддержка Партии реформ снизилась на 1,1, популярность EKRE уменьшилась на 0,8 процентных пункта, а популярность оппозиционных центристов увеличилась на 0,7 процентных пункта.

На четвертое место с пятого в рейтинге поднялась входящая в коалицию Социал-демократическая пария, популярность которой выросла с 9,3% до 10%, в обратном направлении последовала оппозиционная Isamaa, поддержка которой снизилась с 10% до 9,9%, а поддержка третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - выросла с 7% до 7,8%, то есть почти четырехмесячное падение рейтинга Eesti 200 остановилось.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 45% респондентов, а оппозиционные - 50,1%.

„Правых“ поддерживают 2,1%, „зеленых“ - 1,7%, иные партии - 1,2%.

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