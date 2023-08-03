Экономика
03.08.2023, 08:31

Цены на топливо повышают саудиты. Надолго ли? Картель ускользает из-под контроля

 (23)
Mart Raamat
Eesti transpordikütuste ühingu tegevjuht
За неделю эстонские автозаправки повысили стоимость топлива на 8 центов.
За неделю эстонские автозаправки повысили стоимость топлива на 8 центов.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

После длительного периода, когда цены на топливо держались на одном уровне, продавцы вынуждены смахнуть пыль с информационных табличек на АЗС и к неудовольствию потребителей повысить цены на топливо, пишет издание Delfi Ärileht.

В последние недели самоотверженные усилия Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, стали приносить плоды, цены на сырую нефть начали расти. Разумеется, всех автовладельцев волнует вопрос, как долго будет продолжаться ценовое ралли, как сложится ситуация на нефтяных рынках, как она повлияет на эстонский топливный рынок.

Цены держались

Оставить комментарий Читать комментарии (23)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии