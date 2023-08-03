Цены на топливо повышают саудиты. Надолго ли? Картель ускользает из-под контроля

В последние недели самоотверженные усилия Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, стали приносить плоды, цены на сырую нефть начали расти. Разумеется, всех автовладельцев волнует вопрос, как долго будет продолжаться ценовое ралли, как сложится ситуация на нефтяных рынках, как она повлияет на эстонский топливный рынок.