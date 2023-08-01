У президента новый советник по вопросам безопасности. Его предшественница отправляется в США

На этой должности Ролл сменил Лийс Муре, которая стала советником по вопросам обороны в посольстве Эстонии в США, подтвердили Delfi в канцелярии президента.

Мадис Ролл до сих пор работал руководителем отдела НАТО и Европейского союза Министерства обороны.

Также он служил офицером в Силах обороны, участвовал в военной операции НАТО в Афганистане в штабе регионального командования альянса ISAF.

Ролл получил степень магистра международных отношений Таллиннского университета, а ранее – степень бакалавра политических наук Тартуского университета.​

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