01.08.2023, 21:29
У президента новый советник по вопросам безопасности. Его предшественница отправляется в США(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мадис Ролл начал работать советником президента по вопросам безопасности с 1 августа.
На этой должности Ролл сменил Лийс Муре, которая стала советником по вопросам обороны в посольстве Эстонии в США, подтвердили Delfi в канцелярии президента.
Мадис Ролл до сих пор работал руководителем отдела НАТО и Европейского союза Министерства обороны.
Также он служил офицером в Силах обороны, участвовал в военной операции НАТО в Афганистане в штабе регионального командования альянса ISAF.
Ролл получил степень магистра международных отношений Таллиннского университета, а ранее – степень бакалавра политических наук Тартуского университета.
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