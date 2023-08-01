Департамент здоровья предупреждает: в озере Харку обнаружены сине-зеленые водоросли

Департамент здоровья рекомендует в ближайшее время при купании внимательно относиться к своему здоровью и после купания по возможности вымыться чистой водой с мылом. Разумеется, важно следить за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду. При подозрении на отравление следует обратиться к своему семейному врачу или позвонить по круглосуточному информационному телефону 16662 горячей линии по отравлениям Департамента здоровья.

Человек может отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду, в которой имеется большое количество сине-зеленых водорослей. Риску отравления подвержены в первую очередь маленькие дети, пожилые люди, домашние животные и скот. Собакам, чтобы отравиться, достаточно лизнуть свою шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли. Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть похожи на симптомы гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, повышение температуры, насморк и кашель, боли в мышцах, пощипывание и трещины на губах, нарушение равновесия.

Чтобы обеспечить безопасное купание, прежде чем войти в воду, следует убедиться в том, что вода чистая. Если вода из-за видимых глазом хлопьев приобрела желтовато-зеленый цвет, а край берега покрыт плотной зеленой массой с затхлым запахом, то это может свидетельствовать о наличии в воде сине-зеленых водорослей. Вероятность появления сине-зеленых водорослей еще выше, если изменяющие цвет воды хлопья настолько малы, что не пристают к погруженной в воду ветке.

Более подробную информацию о безопасности воды в местах купания можно найти на сайте Департамента здоровья.

Информацию о качестве воды для купания можно найти на сайте vtiav.sm.ee.

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