ВИДЕО | Путин после саммита „Россия - Африка“ подверг критике страны Балтии

„Мы вчера с африканскими друзьям разговаривали на этот счет. И я обратил внимание на те десять тысяч тонн наших удобрений, которые лежат в портах Прибалтики. Это очень странно, правда? Лежат там наши удобрения. Наши компании сказали: „Отдадим бесплатно“. Ну, хорошо. Допустим, кто-то не хочет, чтобы мы зарабатывали на этом деньги, и деньги пускали на войну, как они говорят. Но это мы отдаем бесплатно“.