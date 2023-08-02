Новости Эстонии
02.08.2023, 09:16

ВИДЕО | Путин после саммита „Россия - Африка“ подверг критике страны Балтии

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Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: pixabay

На пресс-конференции по итогам второго саммита „Россия - Африка“ президент РФ Владимир Путин, комментируя выход России из зерновой сделки, сказал, что Россия готова отдать „те десять тысяч тонн“ удобрений, которые находятся в портах стран Балтии, нуждающимся странам бесплатно, но якобы их не отпускают.

Путин сказал следующее:

„Мы вчера с африканскими друзьям разговаривали на этот счет. И я обратил внимание на те десять тысяч тонн наших удобрений, которые лежат в портах Прибалтики. Это очень странно, правда? Лежат там наши удобрения. Наши компании сказали: „Отдадим бесплатно“. Ну, хорошо. Допустим, кто-то не хочет, чтобы мы зарабатывали на этом деньги, и деньги пускали на войну, как они говорят. Но это мы отдаем бесплатно“.

По поводу Эстонии Путин ошибся

Из пояснений Министерства экономики и коммуникаций Эстонии выходит, что по меньшей мере в отношении Эстонии Путин нес вздор, пишет Ärileht.

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