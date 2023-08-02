Место для отдыха с палатками до рассвета захватила буйная компания. Отдыхающие утверждают, что помощи от полиции не было(30)
Обычно приятные впечатления от отдыха с палатками на площадках эстонского Центра управления государственными лесами (RMK) вновь оказались подпорченными — на сей раз для приехавших в прошлые выходные в зону отдыха Перакюла (Ляэнемаа), где распоясавшаяся компания шумела до утра, послав подальше как других расположившихся на ночлег людей, так и полицию. В ситуации разбиралось издание Forte.
„Мы находились с друзьями и детьми в палаточной зоне RMK Перакюла две ночи, с 27 по 29 июля. В ночь на пятницу было очень спокойно, можно было спать в палатке под шум поря и пение птиц. В пятницу днем к нам по соседству приехала одна большая компания, у которой было в общей сложности около 15 палаток“, - описал ситуацию один из отдыхающих, который невольно стал жертвой развернувшихся затем событий.