Место для отдыха с палатками до рассвета захватила буйная компания. Отдыхающие утверждают, что помощи от полиции не было

„Мы находились с друзьями и детьми в палаточной зоне RMK Перакюла две ночи, с 27 по 29 июля. В ночь на пятницу было очень спокойно, можно было спать в палатке под шум поря и пение птиц. В пятницу днем к нам по соседству приехала одна большая компания, у которой было в общей сложности около 15 палаток“, - описал ситуацию один из отдыхающих, который невольно стал жертвой развернувшихся затем событий.

„К сожалению, они не учитывали, что находятся на площадке RMK, где есть и другие люди. С собой они взяли большой гриль, который поставили прямо рядом с одной из наших палаток. Мы спокойно ждали, что с наступлением „ночного покоя“ и они немного утихомирятся, но всё произошло наоборот. К сожалению, из-за сильного шума вынуждена была уехать одна семья из нашей компании, так как в сопровождении громкой музыки заснуть детям было невозможно, а на вежливую просьбу сделать музыку немного потише, мы получили невежливый ответ“, - продолжил отдыхающий.