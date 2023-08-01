В частном доме в Пирита нашли два тела и оружие

По словам ведущего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Саскии Каск, по первоначальным данным нет оснований подозревать в преступлении кого-то третьего. Полиция начала уголовное делопроизводство, в котором сейчас собирают доказательства, чтобы выяснить точные обстоятельства, связанные со случившимся.

Прокуратура выражает соболезнования близким погибших и обещает сделать все от себя зависящее, чтобы как можно быстрее найти ответы на все вопросы как для близких, так и для общественности.

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