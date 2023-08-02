Стало известно, сколько россиян получили ВНЖ Эстонии в 2022 году(4)
В 2022 году страны Евросоюза выдали более 93 тысяч новых видов на жительство российским гражданам. Это наивысший показатель за последние 14 лет. На Эстонию из них приходится 1399 ВНЖ.
Согласно базе Eurostat, за первый год российского полномасштабного вторжения в Украину, более 93 тысяч россиян получили первичные виды на жительство от стран-членов Европейского союза (без учета еще не представивших информацию за 2022 год Греции, Хорватии и Литвы, а также Словакии и Мальты, которые не давали ее и в предыдущие годы).
Германия выдала наибольшее количество ВНЖ россиянам — 16 066. Также в топ-5 наиболее лояльных к иммигрантам из России стран вошли Кипр (14723), Испания (12 611), Польша (12 277) и Финляндия (8 183). Меньше всего ВНЖ россиянам было выдано в Румынии (248), Люксембурге (391) и Словении (841).
Эстония с 1399 ВНЖ находится на 16-м месте. Стоит отметить, что это второй показатель в истории, больше первичных ВНЖ (1493) выдали лишь в 2021 году. Для сравнения наши южные соседи, Латвия, в 2022 г. выдали 1684 вида на жительство, что тоже меньше рекордного 2021 г. (1934).
Общий же показатель по ЕС стал наивысшим за всю историю наблюдений Евростата с 2008 года. Предыдущий был зафиксирован в 2021 году, когда ВНЖ получили 82 900 россиян. До того ежегодное количество получателей ВНЖ среди граждан России не превышало 76,1 тысячи человек.