Стало известно, сколько россиян получили ВНЖ Эстонии в 2022 году

Согласно базе Eurostat, за первый год российского полномасштабного вторжения в Украину, более 93 тысяч россиян получили первичные виды на жительство от стран-членов Европейского союза (без учета еще не представивших информацию за 2022 год Греции, Хорватии и Литвы, а также Словакии и Мальты, которые не давали ее и в предыдущие годы).

Германия выдала наибольшее количество ВНЖ россиянам — 16 066. Также в топ-5 наиболее лояльных к иммигрантам из России стран вошли Кипр (14723), Испания (12 611), Польша (12 277) и Финляндия (8 183). Меньше всего ВНЖ россиянам было выдано в Румынии (248), Люксембурге (391) и Словении (841).

Эстония с 1399 ВНЖ находится на 16-м месте. Стоит отметить, что это второй показатель в истории, больше первичных ВНЖ (1493) выдали лишь в 2021 году. Для сравнения наши южные соседи, Латвия, в 2022 г. выдали 1684 вида на жительство, что тоже меньше рекордного 2021 г. (1934).

Общий же показатель по ЕС стал наивысшим за всю историю наблюдений Евростата с 2008 года. Предыдущий был зафиксирован в 2021 году, когда ВНЖ получили 82 900 россиян. До того ежегодное количество получателей ВНЖ среди граждан России не превышало 76,1 тысячи человек.