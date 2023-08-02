Экономика
02.08.2023, 13:45

„Госимущество“ возглавит новый человек. Прежний руководитель не будет участвовать в заключительном туре конкурса

 
В конце года Кати Кузьмин оставит пост руководителя Riigi Kinnisvara.
В конце года Кати Кузьмин оставит пост руководителя Riigi Kinnisvara.
ФОТО: Loreen Pulk | Õhtuleht

Председатель совета государственной компании Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Кайдо Падар обещает в конце августа назвать имя нового руководителя предприятия. Прежнему председателю правления „Госимущества“ придется уйти, так как ему не предоставят возможности пойти на третий срок, пишет Delfi Ärileht.

Сегодня утром председатель правления RKAS Кайдо Падар сообщил сотрудникам, что выборы председателя правления, застопорившиеся из-за назначения новых членов совета, вышли на финишную прямую. Для участия в заключительном туре конкурса отобраны четыре кандидата, нынешнего председателя правления Кати Кузьмин среди них нет.

„Конкурс вызвал большой интерес, в нем участвовали 58 кандидатов“, - сказал Падар, уточнив, что среди тех, кто подал заявку на участие в конкурсе, было немало известных деятелей, занимающих высокие руководящие должности. Нынешний председатель правления „Госимущества“ Кати Кузьмин тоже подала заявку, но среди кандидатов, вышедших в заключительный тур, ее нет. Как заметил Падар, в соответствии с общепринятой традицией члены правления государственного предприятия занимают свои посты не более двух сроков. Тем не менее Кати Кузьмин дали возможность участвовать в конкурсе, так как под ее руководством „Госимущество“ преодолело несколько серьезных кризисов, связанных с энергетикой и пандемией коронавируса. Однако совет предприятия после долгих раздумий пришел к выводу, что нового члена правления следует выбрать среди четырех кандидатов, которые прошли в заключительный тур конкурса. Как сказал Кайдо Падар, возглавивший совет госпредприятия полтора месяца назад, каждый из кандидатов, прошедших в заключительный тур, представил хорошо обоснованное видение того, как должно развиваться госпредприятие. „Комиссия единодушно решила, что Кати Кузьмин не будет участвовать в заключительном туре“, - сказал Падар, добавив, что совет считает Кузьмин сильным руководителем и никаких разногласий между ней и советом не возникало.

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