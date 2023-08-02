„Госимущество“ возглавит новый человек. Прежний руководитель не будет участвовать в заключительном туре конкурса

„Конкурс вызвал большой интерес, в нем участвовали 58 кандидатов“, - сказал Падар, уточнив, что среди тех, кто подал заявку на участие в конкурсе, было немало известных деятелей, занимающих высокие руководящие должности. Нынешний председатель правления „Госимущества“ Кати Кузьмин тоже подала заявку, но среди кандидатов, вышедших в заключительный тур, ее нет. Как заметил Падар, в соответствии с общепринятой традицией члены правления государственного предприятия занимают свои посты не более двух сроков. Тем не менее Кати Кузьмин дали возможность участвовать в конкурсе, так как под ее руководством „Госимущество“ преодолело несколько серьезных кризисов, связанных с энергетикой и пандемией коронавируса. Однако совет предприятия после долгих раздумий пришел к выводу, что нового члена правления следует выбрать среди четырех кандидатов, которые прошли в заключительный тур конкурса. Как сказал Кайдо Падар, возглавивший совет госпредприятия полтора месяца назад, каждый из кандидатов, прошедших в заключительный тур, представил хорошо обоснованное видение того, как должно развиваться госпредприятие. „Комиссия единодушно решила, что Кати Кузьмин не будет участвовать в заключительном туре“, - сказал Падар, добавив, что совет считает Кузьмин сильным руководителем и никаких разногласий между ней и советом не возникало.