Июльские грозы нанесли ущерб в десятки тысяч евро. Куда чаще била молния?

В одном лишь июле этого года грозы причинили столько же ущерба жилью, сколько в прошлом году за четыре месяца – с июня по сентябрь.

„Повреждения получали роутеры, плиты, автоматика для управления воротами, охранные устройства, тепловые насосы, телевизоры, – перечислила руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. – Иными словами, бытовая электроника и техническое оборудование.“ В июле этого года страховая компания ERGO занималась 20 случаями ущерба, причиненного грозой частным лицам: общий ущерб на данный момент составляет 26 550 евро. В июле прошлого года таких случаев было четыре.

„К счастью, прямых попаданий молний немного. „Как правило, молния бьет где-то рядом, и в электросети возникает перенапряжение, что приводит к выходу из строя подключенных к сети устройств“, - сказала Лепвальтс.

Чаще инциденты касались и предприятий. „По сравнению с июлем 2022 года в июле этого года страховых случаев в связи с грозами среди бизнес-клиентов стало в три раза больше“, - отметила Лепвальтс.

У бизнес-клиентов от гроз чаще всего страдают различные электронные устройства. В июле застрахованные ERGO предприятия столкнулись с ущербом от гроз на общую сумму 25 000 евро. „Среди пострадавших – самые разные объекты, от детских садов до гостиниц“, - сказала Лепвальтс. Инцидент, причинивший наибольший ущерб, произошел в гостинице, освещение и различные системы которой были выведены из строя из-за колебаний напряжения, вызванных молнией, ударившей в землю примерно в 10 метрах от здания. От удара в земле образовалась небольшая воронка. „Точный ущерб пока выясняется, к счастью, никто не пострадал“, - добавила Лепвальтс.

Спасательный департамент рекомендует при приближении грозы отключать бытовые приборы. Если к телевизору подключен антенный кабель, его также следует вынуть. Во время грозы нельзя открывать водопроводный кран, а также разводить огонь в печи. Вода хорошо проводит электричество, и даже заряженные частицы дыма из трубы могут действовать, как громоотвод.

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