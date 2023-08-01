ЧП и криминал
01.08.2023, 14:15

В Ыйсмяэ двое детей хотели поджечь чайку. Инцидентом занялась полиция

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ФОТО: Facebook (kuvatõmmis)

В воскресенье два ребенка в столичном районе Ыйсмяэ из хулиганских побуждений напали на чайку. Худшего удалось избежать благодаря вмешательству случайного прохожего.

Одна женщина написала в объединяющей жителей Ыйсмяэ группе в Facebook, как два мальчика гонялись за многоквартирным домом за птенцом чайки. „И побили его“, - добавила женщина. Автор поста сообщила, что она позвонила в полицию. „Они исчезли, но через 15 минут были уже с другой стороны дома и хотели зажигалкой поджечь птицу“, - написала неравнодушная женщина.

Вместе с другими жильцами она вызвала на место спасателей. „Птицу увезли“, - написала она и добавила, что родителя, который узнает на фотографии своего ребенка, самого нужно воспитывать.

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