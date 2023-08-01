В Ыйсмяэ двое детей хотели поджечь чайку. Инцидентом занялась полиция

Одна женщина написала в объединяющей жителей Ыйсмяэ группе в Facebook, как два мальчика гонялись за многоквартирным домом за птенцом чайки. „И побили его“, - добавила женщина. Автор поста сообщила, что она позвонила в полицию. „Они исчезли, но через 15 минут были уже с другой стороны дома и хотели зажигалкой поджечь птицу“, - написала неравнодушная женщина.